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الصباح الفني

تتويج‭ “‬أزرق‭ ‬القفطان‭” ‬في‭ “‬أنغوليم‭”‬

منذ 8 ثواني
المخرجة مريم التوزاني (خاص)
نال‭ ‬الفيلم‭ ‬المغربي‭ “‬أزرق‭ ‬القفطان‭”‬،‭ ‬لمخرجته‭ ‬مريم‭ ‬التوزاني،‭ ‬جائزتين‭ ‬خلال‭ ‬فعاليات‭ ‬مهرجان‭ ‬الفيلم‭ ‬الفرنكوفوني،‭ ‬المقام‭ ‬في‭ ‬أنغوليم‭ ‬الفرنسية‭.‬ وحصل‭ ‬الفيلم‭ ‬المغربي‭ ‬على‭ ‬ثاني‭ ‬أكبر‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬جوائز‭ ‬المهرجان،‭ ‬بعد‭ ‬فيلم‭ “‬الولد‭ ‬السادس‭” ‬الذي‭ ‬حصد‭ ‬حصة‭ ‬الأسد‭ ‬من‭ ‬جوائز‭ ‬المهرجان،‭ ‬إذ‭ ‬توج‭ ‬الفيلم‭ ‬المغربي‭ ‬بجائزة‭ “‬فالوا‭” ‬للإخراج،‭ ‬إضافة‭أكمل القراءة »

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منذ 8 ثواني


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