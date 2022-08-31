الصباح الفني
قالوا
حبيب الله كتبت الروائية والشاعرة سكينة حبيب الله تدوينة جاء فيها “طوبى للسمك، إذ لا يفرق بين دموعه وماء البحر”. بنجبارة كتبت الممثلة هند بنجبارة تدوينة على “إنستغرام” جاء فيها “سأبقى بانتظار يومٍ جميل صنعته في مخيلتي”. تسكت كتبت الفنانة ابتسام تسكت على حسابها الرسمي على “إنستغرام”أكمل القراءة »
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