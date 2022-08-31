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الصباح الفني

قالوا

منذ 30 ثانية
حبيب‭ ‬الله كتبت‭ ‬الروائية‭ ‬والشاعرة‭ ‬سكينة‭ ‬حبيب‭ ‬الله‭ ‬تدوينة‭ ‬جاء‭ ‬فيها‭ “‬طوبى‭ ‬للسمك،‭ ‬إذ‭ ‬لا‭ ‬يفرق‭ ‬بين‭ ‬دموعه‭ ‬وماء‭ ‬البحر‭”.‬ بنجبارة كتبت‭ ‬الممثلة‭ ‬هند‭ ‬بنجبارة‭ ‬تدوينة‭ ‬على‭ “‬إنستغرام‭” ‬جاء‭ ‬فيها‭ “‬سأبقى‭ ‬بانتظار‭ ‬يومٍ‭ ‬جميل‭ ‬صنعته‭ ‬في‭ ‬مخيلتي‭”.‬ تسكت كتبت‭ ‬الفنانة‭ ‬ابتسام‭ ‬تسكت‭ ‬على‭ ‬حسابها‭ ‬الرسمي‭ ‬على‭ “‬إنستغرام‭”أكمل القراءة »

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منذ 30 ثانية


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