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الصباح الفني

احتفاء‭ ‬سينمائي‭ ‬بفلسطين‭ ‬في‭ ‬مراكش

منذ 3 ثواني
ملصق التظاهرة (خاص)
مؤتمرات‭ ‬وجلسات‭ ‬تدريبية‭ ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬الثانية‭ ‬لمهرجان‭ ‬الفيلم‭ ‬القصير‭ ‬جدا تحتضن‭ ‬مراكش،‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬23‭ ‬و30‭ ‬شتنبر‭ ‬المقبل،‭ ‬الدورة‭ ‬الثانية‭ ‬لمهرجان‭ ‬مراكش‭ ‬للفيلم‭ ‬القصير‭ ‬جدا،‭ ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬وزارة‭ ‬الشباب‭ ‬والثقافة‭ ‬والتواصل‭.‬ وذكر‭ ‬بلاغ‭ ‬للمنظمين‭ ‬أن‭ ‬التظاهرة‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬مد‭ ‬الجسور‭ ‬بين‭ ‬إنتاج‭ ‬الأفلام‭ ‬القصيرة‭ ‬ومراكش،‭أكمل القراءة »

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منذ 3 ثواني


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