الصباح الفني
احتفاء سينمائي بفلسطين في مراكش
مؤتمرات وجلسات تدريبية في الدورة الثانية لمهرجان الفيلم القصير جدا تحتضن مراكش، في الفترة ما بين 23 و30 شتنبر المقبل، الدورة الثانية لمهرجان مراكش للفيلم القصير جدا، تحت رعاية وزارة الشباب والثقافة والتواصل. وذكر بلاغ للمنظمين أن التظاهرة تهدف إلى مد الجسور بين إنتاج الأفلام القصيرة ومراكش،أكمل القراءة »
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