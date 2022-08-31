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الصباح الفني

‭”‬المرأة‭ ‬صاحبة‭ ‬المسدس‭ ‬45‭” ‬بالرباط

منذ دقيقة واحدة
ملصق‭ ‬العمل‭ ‬المسرحي‭          (‬خاص‭)‬
يلتقي‭ ‬جمهور‭ ‬المسرح‭ ‬الوطني‭ ‬بالرباط‭ ‬اليوم‭ (‬الأربعاء‭) ‬وغدا‭ (‬الخميس‭) ‬على‭ ‬الساعة‭ ‬الثامنة‭ ‬مساء،‭ ‬مع‭ ‬عرضين‭ ‬لمسرحية‭ “‬المرأة‭ ‬صاحبة‭ ‬المسدس‭ ‬45‭” ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬الممثلة‭ ‬صوفيا‭ ‬هادي‭.‬ وتؤدي‭ ‬صوفيا‭ ‬هادي‭ ‬عملها‭ ‬المسرحي‭ ‬الناطق‭ ‬بالفرنسية‭ ‬على‭ ‬خشبة‭ ‬المسرح‭ ‬الوطني‭ ‬بالرباط‭ ‬من‭ ‬توقيع‭ ‬المخرج‭ ‬نبيل‭ ‬لحلو،‭ ‬والذي‭ ‬يحكي‭ ‬قصة‭ “‬لورا‭ ‬ساندر‭”‬،‭أكمل القراءة »

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