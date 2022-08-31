الصباح الفني
”المرأة صاحبة المسدس 45” بالرباط
يلتقي جمهور المسرح الوطني بالرباط اليوم (الأربعاء) وغدا (الخميس) على الساعة الثامنة مساء، مع عرضين لمسرحية “المرأة صاحبة المسدس 45” من بطولة الممثلة صوفيا هادي. وتؤدي صوفيا هادي عملها المسرحي الناطق بالفرنسية على خشبة المسرح الوطني بالرباط من توقيع المخرج نبيل لحلو، والذي يحكي قصة “لورا ساندر”،أكمل القراءة »
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