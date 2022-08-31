وطنية
إلى أين ستتجه العلاقات المغربية التونسية ؟
الرئيس التونسي دمر ثوابت الدبلوماسية ولم يسع إلى تسهيل الحوار بين بلدان المغرب العربي الكبير بقلم: د. خالد الشرقاوي السموني(*) استقبال الرئيس التونسي سعيد قيس لزعيم جبهة البوليساريو ابراهيم غالي للمشاركة في قمة طوكيو للتنمية الافريقية “تيكاد” أثار عدة تفاعلات وردود وطنية وإقليمية ودولية، نظرا لجسامة التصرفأكمل القراءة »
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