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وطنية

إلى‭ ‬أين‭ ‬ستتجه‭ ‬العلاقات‭ ‬المغربية‭ ‬التونسية‭ ‬؟

منذ 3 دقائق
خالد‭ ‬الشرقاوي‭ ‬السموني
الرئيس‭ ‬التونسي‭ ‬دمر‭ ‬ثوابت‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬ولم‭ ‬يسع‭ ‬إلى‭ ‬تسهيل‭ ‬الحوار‭ ‬بين‭ ‬بلدان‭ ‬المغرب‭ ‬العربي‭ ‬الكبير بقلم‭: ‬د‭. ‬خالد‭ ‬الشرقاوي‭ ‬السموني‭(*)‬ استقبال‭ ‬الرئيس‭ ‬التونسي‭ ‬سعيد‭ ‬قيس‭ ‬لزعيم‭ ‬جبهة‭ ‬البوليساريو‭ ‬ابراهيم‭ ‬غالي‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬قمة‭ ‬طوكيو‭ ‬للتنمية‭ ‬الافريقية‭ “‬تيكاد‭” ‬أثار‭ ‬عدة‭ ‬تفاعلات‭ ‬وردود‭ ‬وطنية‭ ‬وإقليمية‭ ‬ودولية،‭ ‬نظرا‭ ‬لجسامة‭ ‬التصرف‭أكمل القراءة »

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