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الرياضة

ضغوط هولندية على موهبة مغربية

منذ 25 ثانية
لاعب منتخب الفتيان يوقع عقدا احترافيا مع أندهوفن وقع سامي بوهدان، لاعب المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة، عقدا احترافيا مع إندهوفن الهولندي، لأربعة مواسم قابلة للتجديد، ليصبح أصغر لاعب في تاريخ الفريق يوقع عقدا احترافيا. وعلمت “الصباح”، أن سبب توقيع الفريق الهولندي مع بوهدان، يعود إلىأكمل القراءة »

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منذ 25 ثانية


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