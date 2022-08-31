الرياضة
ضغوط هولندية على موهبة مغربية
لاعب منتخب الفتيان يوقع عقدا احترافيا مع أندهوفن وقع سامي بوهدان، لاعب المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة، عقدا احترافيا مع إندهوفن الهولندي، لأربعة مواسم قابلة للتجديد، ليصبح أصغر لاعب في تاريخ الفريق يوقع عقدا احترافيا. وعلمت “الصباح”، أن سبب توقيع الفريق الهولندي مع بوهدان، يعود إلىأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا