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الرياضة

آسفي في ورطة بسبب الأجانب

منذ دقيقة واحدة
أعار البوركينابي أبدول وتراجع عن إعارة المدافع المالي ديارا نجح المكتب المسير لأولمبيك آسفي في إقناع المهاجم البوركينابي الشاب أبدول درامان، بقبول إعارته إلى الاتحاد الإسلامي الوجدي، لفسح المجال أمام انتداب أجنبي آخر. ووفق معطيات حصلت عليها “الصباح”، فإن اللاعب رفض كل مقترحات فسخ التعاقد معه، وطالبأكمل القراءة »

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