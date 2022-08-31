الرياضة
تأجيل جديد لانتخابات خريبكة
الفريق يبحث عن توافق على لائحة واحدة وينتدب مدافعا تونسيا أجل الجمع العام الانتخابي لأولمبيك خريبكة، إلى 11 شتنبر المقبل، بقرار من لجنة منبثقة عن الجمع العام العادي الذي التأم أول أمس (السبت)، والتي تدفع في اتجاه التوافق على لائحة واحدة تمثل اللوائح الثلاث التي تقدمت للرئاسة.أكمل القراءة »
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