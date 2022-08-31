اذاعة وتلفزيون
“دواعش” المغرب في “متمرد”
فيلم يكشف تفاصيل التحاق شباب بالجماعات الإرهابية المتطرفة قدم، الجمعة الماضي بالرباط، العرض ما قبل الأول لفيلم يحمل توقيع المخرجين البلجيكيين من أصول مغربية عادل العربي وبلال فلاح، يحمل عنوان “متمرد”، ينبش في بعض خبايا الجماعة الإرهابية “داعش”. ويحكي الفيلم قصة متوازية لشقيقين، الأول يدعى “كمال”، مغنيأكمل القراءة »
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