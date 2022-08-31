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تكريم الخميسي بالقاهرة أعلنت إدارة مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما عن تكريم الفنانة المصرية لقاء الخميسي ضمن مكرمي الدورة الخامسة، المنظم من ثاني عشر شتنبر المقبل إلى سادس عشر منه. وقال المخرج أسامة رؤوف، مؤسس ورئيس المهرجان إن تكريم الخميسي يأتي لأنها فنانة مسرحية بالأساس ارتبطت بالمسرحأكمل القراءة »
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