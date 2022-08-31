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خاص

عودة‭ ‬المهاجرين‭… ‬متاعب‭ ‬وإكراهات

منذ 7 ثواني
(آيت الرموش)
(آيت الرموش) مغاربة‭ ‬العالم‭ ‬يطالبون‭ ‬باحترام‭ ‬الأولوية‭ ‬في‭ ‬السفر‭ ‬والسلطات‭ ‬تؤكد‭ ‬أنها‭ ‬تطبق‭ ‬القانون‭ ‬ (آيت الرموش)   مع‭ ‬اقتراب‭ ‬موسم‭ ‬العبور‭ “‬مرحبا‭ ‬2022‭” ‬من‭ ‬نهايته،‭ ‬تعيش‭ ‬جميع‭ ‬الموانئ‭ ‬والنقاط‭ ‬الحدودية‭ ‬البرية‭ ‬بشمال‭ ‬المملكة‭ ‬ازدحاما‭ ‬قويا‭ ‬بسبب‭ ‬التدفق‭ ‬الهائل‭ ‬لمغاربة‭ ‬العالم‭ ‬العائدين‭ ‬إلى‭ ‬بلدان‭ ‬إقامتهم،‭ ‬خاصة‭ ‬بميناء‭أكمل القراءة »

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منذ 7 ثواني


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