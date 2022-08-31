خاص
عودة المهاجرين… متاعب وإكراهات
(آيت الرموش) مغاربة العالم يطالبون باحترام الأولوية في السفر والسلطات تؤكد أنها تطبق القانون (آيت الرموش) مع اقتراب موسم العبور “مرحبا 2022” من نهايته، تعيش جميع الموانئ والنقاط الحدودية البرية بشمال المملكة ازدحاما قويا بسبب التدفق الهائل لمغاربة العالم العائدين إلى بلدان إقامتهم، خاصة بميناءأكمل القراءة »
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