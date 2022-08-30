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حوادث

زلزال يهز درك سطات

منذ دقيقتين
التحقيق مع دركيين وواقعة تاجر المخدرات أعادت ملف الأمن بالدروة إلى الواجهة كشفت مصادر متطابقة عن وجود حالة من التأهب في صفوف جهاز الدرك الملكي بالقيادة الجهوية بسطات، بعدما تفجرت في الأيام الأخيرة قضية تاجر مخدرات، كشف خلال مجريات البحث معه عن مجموعة من المعطيات، أبرزها توفيرأكمل القراءة »

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