الأولى
شبح انتحار سياسي في قصر قرطاج
تحذيرات لقيس من الزج بتونس في سياسة المحاور وأحزاب ونقابات تصف انزلاقه بالخطير وصلت الانتقادات الغاضبة الصادرة من أحزاب ونقابات في المغرب وتونس ضد استقبال قيس السعيد للزعيم بوليساريو حد وصف ما قام به بأنه انتحار سياسي، إذ اتهم داخليا بأنه أقحم بلاده في سياسة المحاور وأخرجهاأكمل القراءة »
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