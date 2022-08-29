الرياضة
العربي يحرج الرجاء في صفقة خابا
استغل بطاقته الدولية وأعاره للزمالك المصري أحرج العربي الكويتي الرجاء الرياضي، وطالب مهاجمه خابا بالالتحاق بالزمالك المصري، على سبيل الإعارة لموسم واحد. ورفض العربي الاعتراف بصفقة انتقال خابا إلى الرجاء، قادما إليه من أولمبيك آسفي، بعد نهاية عقده. ونجح العربي في استخراج بطاقة خابا الدولية من الاتحادأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا