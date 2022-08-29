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الرياضة

العربي يحرج الرجاء في صفقة خابا

منذ 10 ثواني
استغل بطاقته الدولية وأعاره للزمالك المصري أحرج العربي الكويتي الرجاء الرياضي، وطالب مهاجمه خابا بالالتحاق بالزمالك المصري، على سبيل الإعارة لموسم واحد. ورفض العربي الاعتراف بصفقة انتقال خابا إلى الرجاء، قادما إليه من أولمبيك آسفي، بعد نهاية عقده. ونجح العربي في استخراج بطاقة خابا الدولية من الاتحادأكمل القراءة »

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منذ 10 ثواني


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