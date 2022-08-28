نشرة إنذارية: زخات رعدية قوية مرتقبة بعدد من مناطق المملكة

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية، بأن زخات رعدية محليا قوية مرتقبة اليوم الأحد بعدد من مناطق المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أنه من المتوقع تسجيل زخات رعدية محليا قوية (20 إلى 30 ملم) ابتداء من الساعة الثانية بعد الزوال إلى حدود الحادية عشرة ليلا بكل من تازة، وصفرو، ومكناس، وفاس، ومولاي عقوب، وإفران، والحاجب، والحسيمة، وبولمان، والخميسات، وخنيفرة، وأزيلال، والحوز، وتنغير، وورزازات، وميدلت، والرشيدية.

وأضافت أن هذه الزخات الرعدية ستكون مصحوبة محليا بحبات برد وهبات رياح (من 60 إلى 70 كلم في الساعة).