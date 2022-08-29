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الرياضة

استنفار بسبب أزمة الكوكب

منذ 5 ثواني
لجنة لإنقاذ الفريق تعيد الشوفاني وحنيفة والورزازي وبنرامي ساهم اجتماع عقد بولاية جهة مراكش آسفي، نهاية الأسبوع الماضي، في إيجاد حل شبه كلي للأزمة التسييرية والمالية التي يعيشها الكوكب المراكشي لكرة القدم، والتي أخرت انطلاقة استعدادات الفريق للموسم المقبل. وخلص الاجتماع إلى تكوين لجنة لتصريف الأعمال، أوكلتأكمل القراءة »

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منذ 5 ثواني


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