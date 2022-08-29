الرياضة
استنفار بسبب أزمة الكوكب
لجنة لإنقاذ الفريق تعيد الشوفاني وحنيفة والورزازي وبنرامي ساهم اجتماع عقد بولاية جهة مراكش آسفي، نهاية الأسبوع الماضي، في إيجاد حل شبه كلي للأزمة التسييرية والمالية التي يعيشها الكوكب المراكشي لكرة القدم، والتي أخرت انطلاقة استعدادات الفريق للموسم المقبل. وخلص الاجتماع إلى تكوين لجنة لتصريف الأعمال، أوكلتأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا