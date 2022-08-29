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الرياضة

آسفي يتحرك لشراء عقد وتارا

منذ 12 دقيقة
الفريق العبدي يفاوض الكورداني مدافع شباب السوالم يجري مسؤولون بأولمبيك آسفي اتصالات مع نظرائهم في نهضة بركان، بهدف إقناعهم بتمديد إعارة المهاجم البوركينابي جبريل وتارا. ووفق معطيات حصلت عليها” الصباح”، فإن المفاوضات تعرف بعض التعثر بعدما تمت الموافقة على إعارته إلى مولودية وجدة، رغم أنه غير متحمسأكمل القراءة »

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منذ 12 دقيقة


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