fbpx
الأولى

طعون في تعيينات بالجامعات

منذ 50 ثانية
انتقادات تطوق لجان الانتقاء للتأشير على الترشيحات واختيار الرؤساء قالت مصادر متتبعة للتعيينات الجديدة بعدد من الجامعات إن وزير التعليم العالي، مازال الآمر الناهي في الملف، بما يتوافق مع توجهه، “رغم شعارات الاستقلالية، التي رفعتها الجامعات، وتوفرها على مجالس إدارية، ووجود لجان موسعة في عمليات انتقاء الرؤساءأكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 50 ثانية


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

مانع إعلانات!!!

أنتم تستخدمون ملحقات لمنع الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع.