الأولى
طعون في تعيينات بالجامعات
انتقادات تطوق لجان الانتقاء للتأشير على الترشيحات واختيار الرؤساء قالت مصادر متتبعة للتعيينات الجديدة بعدد من الجامعات إن وزير التعليم العالي، مازال الآمر الناهي في الملف، بما يتوافق مع توجهه، “رغم شعارات الاستقلالية، التي رفعتها الجامعات، وتوفرها على مجالس إدارية، ووجود لجان موسعة في عمليات انتقاء الرؤساءأكمل القراءة »
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