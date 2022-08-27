حوادث
سقوط عصابة سرقة الدراجات
تتكون من شخصين وضعا أحجارا على الطريق لمفاجأة الضحايا قضت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة، أخيرا، بمؤاخذة متهم في عقده الرابع من ذوي السوابق القضائية، وحكمت عليه بست سنوات سجنا نافذا، بعد متابعته في حالة اعتقال من قبل الوكيل العام للملك، من أجل جناية تكوين عصابة إجراميةأكمل القراءة »
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