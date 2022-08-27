حوادث
مصرع طفلين غرقا داخل حوض بالناظور
شهد إقليم الناظور عصر أول أمس (الخميس) مأساة جديدة، تمثلت في وفاة طفلين شقيقين غرقا في أحد الأحواض المائية المخصصة لسقي أراض زراعية بدوار ” أولاد زيان ” الواقع بتراب الجماعة الترابية أولاد ستوت غير بعيد عن زايو. وحسب مصادر “الصباح”، فإن الشقيقين البالغين من العمر 16أكمل القراءة »
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