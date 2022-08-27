وطنية
قصف متبادل بين الأغلبية والمعارضة بالحسيمة
يعيش المجلس الجماعي للحسيمة هذه الأيام على إيقاع قصف متبادل، وحرب بيانات بين المعارضة والأغلبية، بسبب ماآلت إليه أوضاع المدينة، من تدهور كبير في نظافتها، جراء انتشار الأزبال والنفايات واحتلال الملك العام. وفي الوقت الذي اتهمت المعارضة، المكونة من حزبي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والأصالة والمعاصرة،أكمل القراءة »
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