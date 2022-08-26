نتائج قرعة الدوري الأوروبي لكرة القدم

أسفرت قرعة دور المجموعات في بطولة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) لموسم 2022- 2023 في كرة القدم ،التي سحبت اليوم الجمعة في مدينة إسطنبول التركية ،عن مواجهات متوازنة للأندية الكبيرة .

وهكذا ، أوقعت القرعة، فريق مانشستر يونايتد في مجموعة صعبة نسبي ا رفقة ريال سوسييداد وأومونيا نيقوسيا وشيريف تيراسبول (مولدافيا) الذي قهر ريال مدريد في دوري ابطال أوروبا الموسم الماضي.

أما آرسنال فيصطدم بالعملاق الهولندي آيندهوفن بجانب بودو غليمت النرويجي وزيوريخ في المجموعة الأولى.

وضمت المجموعة الثانية، دينامو كييف ورين وفنربخشة وأيك لارنكا.

وحل روما في المجموعة الثالثة بجوار لودوغوريتس (بلغاريا)وريال بيتيس و ايتش جاي كاي هلسنكي، وجاء سبورتنغ براغا في المجموعة الرابعة رفقة مالمو ويونيون برلين و سان غيلواز (بلجيكا).

وجاء لاتسيو في المجموعة السادسة بجانب فينورد وميدتيلاند وشتورم جراتس.

أما أولمبياكوس يواجه قره باغ (أذربيجان)، فرايبورغ (ألمانيا)، نانت (فرنسا) في المجموعة السابعة .

وحل موناكو في المجموعة الثامنة رفقة ريد ستار بلغراد وطرابزون سبور وفيرينتسفاروشي (المجر)

و في ما يلي جرد بالمجموعات التي أسفرت عنها القرعة :

– المجموعة الأولى: أرسنال (إنكلترا)، أيندهوفن (هولندا)، بودو/غليمت (النرويج)، زيوريخ (سويسرا)

– المجموعة الثانية: دينامو كييف (أوكرانيا)، رين (فرنسا)، فنربهتشه (تركيا)، أيك لارنكا (قبرص)

– المجموعة الثالثة: روما (إيطاليا)، لودوغوريتس (بلغاريا)، ريال بيتيس (إسبانيا)، ايتش جاي كاي هلسنكي (فنلندا)

– المجموعة الرابعة: براغا (البرتغال)، مالمو (السويد)، أونيون برلين (ألمانيا)، سان جيلواز (بلجيكا)

– المجموعة الخامسة: مانشستر يونايتد (إنكلترا)، ريال سوسييداد (إسبانيا)، شيريف تيراسبول (مولدافيا)، أومونيا نيقوسيا (قبرص)

– المجموعة السادسة: لاتسيو (إيطاليا)، فينورد (هولندا)، ميدتيلاند (الدنمارك)، شتورم غراتس (النمسا)

– المجموعة السابعة: أولمبياكوس (اليونان)، قره باغ (أذربيجان)، فرايبورغ (ألمانيا)، نانت (فرنسا)

– المجموعة الثامنة: النجم الأحمر (صربيا)، موناكو (فرنسا)، فيرينتسفاروش (المجر)، طرابزون سبور (تركيا)