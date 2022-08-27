الصباح الفني
الكوشي و”ذكريات الزمن الجميل”
أعلنت الفنانة ليلى الكوشي إحياء حفل بعنوان “ذكريات الزمن الجميل”، يوم فاتح أكتوبر المقبل بكندا، والذي يعتبر من بين حفلاتها الفنية المؤجلة بسبب تفشي وباء كورونا. وأعلنت الكوشي رسميا تنظيم الحفل عبر رسالة وجهتها إلى جمهورها على حسابها على “إنستغرام”، جاء فيها “أحبائي الأوفياء، عدنا والعود أحمد،أكمل القراءة »
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