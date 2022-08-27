الرياضة
رسالة رياضية: منتخب
شروع وليد الركراكي في مهامه قبل تعيينه رسميا، سلوك غير احترافي، ويقدم صورة سلبية عن المنتخب الوطني وعن المدرب نفسه. ففي جميع الأحوال، يفترض أن يكون المنتخب الوطني نموذجا لباقي مكونات كرة القدم، ويقدم درسا في احترام العقود والاخلاق الرياضية، وفي التواصل الاحترافي. فالرجل لم يقدم برنامجهأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا