الرياضة
الفتيان يلعبون آخر الأوراق
يواجهون موريتانيا لإنعاش حظوظهم في كأس العرب يواجه المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة نظيره الموريتاني، اليوم (السبت) انطلاقا من الثامنة بوهران، لحساب الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة، ضمن منافسات كأس العرب. ويتعين على المنتخبين المغربي والموريتاني الفوز في المباراة، بالنظر إلى هزيمتهما في الجولة الأولى،أكمل القراءة »
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