اذاعة وتلفزيون
ألم الوفاة في “ويلا مشيت”
بنجلون قالت إنه يكشف معاناة أم تترقب أن يخطفها الموت عن أطفالها كشفت المخرجة كوثر بنجلون، بعض تفاصيل اشتغالها على فيلمها الجديد “ويلا مشيت”، والذي تلعب بطولته الممثلة نادية آيت. وأوضحت بنجلون أن الفيلم والتي سيشارك في مهرجان فيلم المرأة بسلا في دورته المقبلة، يعالج موضوع وفاة الأم،أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا