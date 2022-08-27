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اذاعة وتلفزيون

ألم الوفاة في “ويلا مشيت”

منذ 15 ثانية
بنجلون قالت إنه يكشف معاناة أم تترقب أن يخطفها الموت عن أطفالها كشفت المخرجة كوثر بنجلون، بعض تفاصيل اشتغالها على فيلمها الجديد “ويلا مشيت”، والذي تلعب بطولته الممثلة نادية آيت. وأوضحت بنجلون أن الفيلم والتي سيشارك في مهرجان فيلم المرأة بسلا في دورته المقبلة، يعالج موضوع وفاة الأم،أكمل القراءة »

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منذ 15 ثانية


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