اذاعة وتلفزيون
أغوتان تنتظر مولودا جديدا
أعلنت الإعلامية إيمان أغوتان انتظارها لمولود جديد عبر نشر صورة على حسابها الرسمي على “إنستغرام”. وعلقت أغوتان على الصورة، التي ظهرت بها في مرحلة متقدمة من الحمل، قائلة “تفاعلا مع عشرات الرسائل التي وصلتني، بعد ستوريات نهاية الأسبوع، عبارة عن تساؤلات وتبريكات ودعوات أسعدتني كثيرا، أنشر هذهأكمل القراءة »
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