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بانوراما

رقاة مغتصبون

منذ 49 ثانية
اغتصاب الزبونات أصبح حادثا يتكرر في ظل تناسل “كاراجات الرقية” وشقق تستقبل الضحايا وضعاف النفس، لممارسة الشعوذة واستغلال تجار الدين القرآن وظروف الضحايا للاحتيال والاعتداء على زبوناتهم بداعي “إخراج الجن” وعلاج المس، وإبطال السحر وفك “الثقاف والتابعة” وعلاج الوسواس والمرض النفسي. من خلال هذه الحلقات نحاول بسطأكمل القراءة »

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منذ 49 ثانية


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