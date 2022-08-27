حوادث
الاعتداء على الأمنيين… “الضسارة”
أحدها كلف شرطيا حياته وصرامة للقطع مع الظاهرة ومواطنون يطلقون حملات تضامن تنامت في الفترة الأخيرة ظاهرة الاعتداء على أمنيين أثناء مزاولة مهامهم من قبل جانحين. وخلف اعتداء مأساة بعد وفاة شرطي بالخمسيات متأثرا بطعنة خلال عملية أمنية. القواسم المشتركة بين هذه الاعتداءات أنها تمت علانية وأمامأكمل القراءة »
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