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حوادث

إصابة شرطي في هجوم بكلب شرس

منذ 9 دقائق
أصيب شرطي بالوحدة المتنقلة لشرطة النجدة بولاية أمن فاس، زوال أول أمس (الأربعاء)، بجروح متفاوتة الخطورة نقل إثرها للمستشفى للعلاج، بعدما حرض جانح عمره 25 سنة، كلبا شرسا عليه للحيلولة دون اعتقاله بعد ضبطه في حالة اندفاع قوية وتعريضه أمن المواطنين وسلامتهم إلى تهديد جدي وخطير. وقاومأكمل القراءة »

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منذ 9 دقائق


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