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حوادث

اعتقال رئيس جماعة ببولمان

منذ 47 ثانية
فتحت عناصر الدرك بأوطاط الحاج ببولمان، بحثا في اتهام أربعة أشخاص، بينهم رئيس جماعة قروية ومسؤول بأخرى ينتميان لفيدرالية اليسار، بالهجوم على مسكن مدون فيسبوكي والاعتداء عليه بالضرب، نحو الثانية صباح الأربعاء الماضي، ما أدى لإصابته بجرح في يده اليمنى. واعتقلت رئيس جماعة تيساف ونائب كاتب مجلسأكمل القراءة »

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منذ 47 ثانية


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