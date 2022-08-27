حوادث
اعتقال رئيس جماعة ببولمان
فتحت عناصر الدرك بأوطاط الحاج ببولمان، بحثا في اتهام أربعة أشخاص، بينهم رئيس جماعة قروية ومسؤول بأخرى ينتميان لفيدرالية اليسار، بالهجوم على مسكن مدون فيسبوكي والاعتداء عليه بالضرب، نحو الثانية صباح الأربعاء الماضي، ما أدى لإصابته بجرح في يده اليمنى. واعتقلت رئيس جماعة تيساف ونائب كاتب مجلسأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا