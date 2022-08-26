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مستثمرون فارون ينصبون بهويات جديدة
عراقيون دخلوا المغرب بهويات تركية بعد عمليات احتيال سابقة بـ30 مليارا علمت “الصباح” أن مستثمرين عراقيين، عرفوا في مجال بيع المقطورات بالعاصمة الاقتصادية، اختفوا منذ 2018 بعد عمليات نصب اقترفوها في حق بنوك وشركات كبرى ومقاولين وابن مسؤول قضائي سابق، عادوا للظهور هذه الأيام في مجال الأعمالأكمل القراءة »
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