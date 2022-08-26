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الكحول الفاسد يقتل 8 أشخاص
فاجعة أخرى تنضاف إلى سابقاتها بشأن الكحول الفاسد، شهدتها العروي بإقليم الناظور، بعد أن وصل عدد الجثث التي عثر عليها في عدد من أحياء المدينة إلى ثمان، على امتداد ثلاثة أيام الماضية، وهو ما أثار استنفارا أمنيا بالمنطقة، انتهى بتحديد السبب وراء تلك الوفيات، خاصة أنه لمأكمل القراءة »
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