الرياضة
رسالة رياضية: معطلون
تقيم جامعة كرة القدم تجمعا إعداديا للاعبين الذين لم يجدوا أندية ينتقلون إليها بعد، هل هذه الفكرة سليمة؟ أولا، تشرف الجامعة، حسب نظامها الأساسي، على المنتخبات الوطنية، لكن لا يوجد هناك شيء اسمه منتخب للاعبين المعطلين، ما يعني أنها تقوم بمهمة ليست من اختصاصاتها، أو من اختصاصأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا