الرياضة
طنجة ينهي معسكر المحمدية بهزيمة
الزاكي: بقالي طلب فسخ العقد وأريد لاعبين أنهى اتحاد طنجة لكرة القدم معسكره المغلق بالمحمدية، أول أمس (الأربعاء)، بهزيمة في آخر مباراة ودية أمام الفتح الرياضي بهدف لصفر. وقال المدرب بادو الزاكي “الاستعدادات مرت في أجواء رائعةـ بفضل مجهودات جميع مكونات النادي. خضنا فترة التحضير الأولى بطنجة،أكمل القراءة »
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