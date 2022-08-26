الرياضة
العلوي مساعدا لعموتة بالوداد
الخلفي والإدريسي في هيكلة تنظيمية للجمع بين الفريق والمنتخب تعاقد الوداد الرياضي مع الإطار الوطني محمد الإسماعيلي العلوي، ليكون مساعدا للمدرب الحسين عموتة، بطلب منه. واختار عموتة العلوي ليشرف على تداريب الفريق، لتفادي أي فراغ أثناء التزامه رفقة مساعده مصطفى الخلفي مع المنتخب المحلي. وجاء تعاقد العلويأكمل القراءة »
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