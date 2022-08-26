الرياضة
هلال الناظور يواصل انتداباته
واصل هلال الناظور لكرة القدم، الصاعد للقسم الثاني هواة، برئاسة محمد مجعيط، انتداباته الصيفية، استعدادا للموسم الكروي الجديد، المقرر انطلاقته نهاية شتنبر المقبل. وتعاقد الفريق، الذي يقوده الإطار الوطني محمد فتحي، مع السنغالي باي دور بادجي من الحي الحسني، إضافة إلى ياسين الطاهري من حسنية الناظور ورشيدأكمل القراءة »
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