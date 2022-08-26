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الصباح الفني

عمور‭ ‬يروج‭ ‬للسياحة‭ ‬بالحسيمة

منذ دقيقتين
حاتم‭ ‬عمور‭ ‬رفقة‭ ‬أسرته‭         (‬خاص‭)‬
نشر‭ ‬المغني‭ ‬حاتم‭ ‬عمور،‭ ‬على‭ ‬صفحته‭ ‬الرسمية‭ ‬على‭ “‬إنستغرام‭” ‬صورا‭ ‬و‭”‬ستوريات‭”‬،‭ ‬خلال‭ ‬زيارته‭ ‬للحسيمة،‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الترويج‭ ‬للسياحة‭ ‬بالمنطقة‭.‬ وتقاسم‭ ‬عمور‭ ‬مع‭ ‬متابعيه‭ ‬بعض‭ ‬تفاصيل‭ ‬الزيارة،‭ ‬والمؤهلات‭ ‬الطبيعية‭ ‬التي‭ ‬تزخر‭ ‬بها‭ ‬الحسيمة‭ ‬والنواحي،‭ ‬إذ‭ ‬من‭ ‬الصور‭ ‬التي‭ ‬نشرها‭ ‬واحدة‭ ‬ظهر‭ ‬فيها‭ ‬رفقة‭ ‬زوجته‭ ‬وطفليه‭ ‬على‭ “‬يخث‭” ‬وسط‭أكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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