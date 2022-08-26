الصباح الفني
عمور يروج للسياحة بالحسيمة
نشر المغني حاتم عمور، على صفحته الرسمية على “إنستغرام” صورا و”ستوريات”، خلال زيارته للحسيمة، في إطار الترويج للسياحة بالمنطقة. وتقاسم عمور مع متابعيه بعض تفاصيل الزيارة، والمؤهلات الطبيعية التي تزخر بها الحسيمة والنواحي، إذ من الصور التي نشرها واحدة ظهر فيها رفقة زوجته وطفليه على “يخث” وسطأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا