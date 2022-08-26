الصباح الفني
قالوا
بنطلحة كتب الشاعر محمد بنطلحة تدوينة على صفحته بفيسبوك جاء فيها «الطبيعة تلد والشعر يسمي». عدنان كتبت الفنانة هاجر عدنان على حسابها الرسمي على “إنستغرام” قائلة “الحب أجمل شيء في الوجود هو الطاقة هو الدافع هو محرك الحياة”. برليس كتبت الممثلة سارة برليس تدوينة على “إنستغرام” جاءأكمل القراءة »
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