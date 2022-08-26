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الصباح الفني

قالوا

منذ 39 ثانية
هاجر‭ ‬عدنان‭ ‬‭(‬خاص‭)‬
بنطلحة كتب‭ ‬الشاعر‭ ‬محمد‭ ‬بنطلحة‭ ‬تدوينة‭ ‬على‭ ‬صفحته‭ ‬بفيسبوك‭ ‬جاء‭ ‬فيها‭ ‬‮«‬الطبيعة‭ ‬تلد‭ ‬والشعر‭ ‬يسمي‮»‬‭.‬ عدنان كتبت‭ ‬الفنانة‭ ‬هاجر‭ ‬عدنان‭ ‬على‭ ‬حسابها‭ ‬الرسمي‭ ‬على‭ “‬إنستغرام‭” ‬قائلة‭ “‬الحب‭ ‬أجمل‭ ‬شيء‭ ‬في‭ ‬الوجود‭ ‬هو‭ ‬الطاقة‭ ‬هو‭ ‬الدافع‭ ‬هو‭ ‬محرك‭ ‬الحياة‭”.‬ برليس كتبت‭ ‬الممثلة‭ ‬سارة‭ ‬برليس‭ ‬تدوينة‭ ‬على‭ “‬إنستغرام‭” ‬جاء‭أكمل القراءة »

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منذ 39 ثانية


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