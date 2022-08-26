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الصباح الفني

البوعبيدي‭ ‬يغوص‭ ‬في‭ ‬العيطة‭ ‬الزعرية

منذ 36 ثانية
غلاف‭ ‬الكتاب‭                       (‬خاص‭)‬
كتاب‭ ‬جديد‭ ‬ضمن‭ ‬سلسلة‭ ‬لتدوين‭ ‬الأدب‭ ‬الشفوي‭ ‬الشعبي‭  ‬ أصدر‭ ‬الكاتب‭ ‬والباحث‭ ‬محمد‭ ‬البوعبيدي،‭ ‬كتابه‭ ‬الجديد‭ ‬عن‭ “‬العيطة‭” ‬الذي‭ ‬اختار‭ ‬له‭ ‬عنوان‭ “‬الحَبّ‭ ‬الزعري،‭ ‬المفهوم‭ ‬والموضوعات‭”‬،‭ ‬وهو‭ ‬عمل‭ ‬مؤسس‭ ‬في‭ ‬حقل‭ ‬ما‭ ‬يصطلح‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬معجم‭ ‬الغناء‭ ‬الشعبي‭ ‬بالحَب‭ ‬والحَب‭ ‬الزعري،‭ ‬وهو‭ ‬كتاب‭ ‬ينقسم‭ ‬إلى‭ ‬قسمين‭: ‬قسم‭أكمل القراءة »

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