الصباح الفني
البوعبيدي يغوص في العيطة الزعرية
كتاب جديد ضمن سلسلة لتدوين الأدب الشفوي الشعبي أصدر الكاتب والباحث محمد البوعبيدي، كتابه الجديد عن “العيطة” الذي اختار له عنوان “الحَبّ الزعري، المفهوم والموضوعات”، وهو عمل مؤسس في حقل ما يصطلح عليه في معجم الغناء الشعبي بالحَب والحَب الزعري، وهو كتاب ينقسم إلى قسمين: قسمأكمل القراءة »
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