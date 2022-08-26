بانوراما
زلاتان … قصة سلطان الملاعب
زلاتان إبراهيموفيتش، أكثر لاعب مثير للجدل في تاريخ كرة القدم، إذ مازال يرفض الاعتزال في سن 40 عاما، وقبل بتخفيض راتبه السنوي إلى رقم ضئيل، فقط للبقاء في ميلان. خرجاته الإعلامية وتصريحاته النارية وانتقاداته جعلت منه واحدا من أكثر اللاعبين متابعة في مواقع التواصل الاجتماعي. كل هذاأكمل القراءة »
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