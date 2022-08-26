بانوراما
“كالابونيطا”… خليج بين جرفين
قربه من الحسيمة وصفاء مياهه يجذبان المصطافين من مختلف المدن ظل شاطئ ” كالابونيطا ” بالحسيمة، الذي يعني بالعربية “الوجه الجميل”، مكانا مفضلا منذ نهاية الستينات لسكان المدينة، لموقعه القريب من أحياء عديدة، خاصة وسط المدينة و”موروبييخو” ليصبح بعد ذلك قبلة لزوار المنطقة من مختلف المدن المغربية.أكمل القراءة »
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