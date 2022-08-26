حوادث
إيقاف مبحوث عنهم بالشماعية
أسفرت حملة أمنية قادتها عناصر الدرك الملكي بالشماعية، أخيرا، عن إيقاف عدد من المبحوث عنهم على الصعيد الوطني ومشتبه فيهم في ارتكاب جرائم مختلفة داخل لمدينة وخارجها. ووفق معطيات حصلت عليها” الصباح”، فإن هذه الحملة مكنت مصالح الدرك الملكي من اعتقال واحد من أخطر مروجي” المعجون” وهوأكمل القراءة »
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