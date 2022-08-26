حوادث
أمواج البحر تلفظ جثتين بطنجة
ثالثة عثر عليها متحللة بمنزل وتحقيقات لكشف ظروف الوفاة لفظت أمواج البحر بالساحل الشرقي التابع لمقاطعة طنجة المدينة، الثلاثاء الماضي، جثتي شخصين مجهولي الهوية، يرجح أنهما مغربيان من ضحايا الهجرة السرية، ويعتقد أنهما لقي حتفهما غرقا في عرض البحر، حين كانا يحاولان العبور سرا نحو الضفة الجنوبية منأكمل القراءة »
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