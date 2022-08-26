حوادث
حملة ضد الخمور بالحسيمة
شنت عناصر الضابطة القضائية التابعة للدرك الملكي بالحسيمة، أخيرا، حملة ضد ترويج المشروبات الكحولية والشيشة بشاطئ “سفيحة” التابع لبلدية أجدير بإقليم الحسيمة. وحسب مصادر مطلعة، فإن الحملة التي تمت بتعليمات من وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، وتحت إشراف القائد الجهوي للدرك الملكي بالحسيمة، مكنت عناصر الضابطة القضائيةمنأكمل القراءة »
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