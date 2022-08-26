fbpx
مجتمع

شواطئ دار بوعزة… “الطاسة والقرطاسة”

منذ 5 دقائق
زحام في طريق الذهاب والعودة وأثمنة «نار» و»رولاكسات» وطاولات غير متوفرة في «الويكاند» أصبح الإقبال على شواطئ “دار بوعزة” الخاصة، كبيرا في السنوات القليلة الماضية، بفضل الأجواء التي توفرها للزبائن، والتي تشبه أجواء المنتجعات السياحية الشهيرة في إسبانيا أو في الساحل الفرنسي. بالمقابل، أصبح الوصول إليها وإيجادأكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 5 دقائق


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

مانع إعلانات!!!

أنتم تستخدمون ملحقات لمنع الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع.