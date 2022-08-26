مجتمع
شواطئ دار بوعزة… “الطاسة والقرطاسة”
زحام في طريق الذهاب والعودة وأثمنة «نار» و»رولاكسات» وطاولات غير متوفرة في «الويكاند» أصبح الإقبال على شواطئ “دار بوعزة” الخاصة، كبيرا في السنوات القليلة الماضية، بفضل الأجواء التي توفرها للزبائن، والتي تشبه أجواء المنتجعات السياحية الشهيرة في إسبانيا أو في الساحل الفرنسي. بالمقابل، أصبح الوصول إليها وإيجادأكمل القراءة »
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