إجهاض محاولة تهريب 840 كيلوغراما من مخدر الشيرا بطنجة

تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن ميناء طنجة المتوسط، بتنسيق مع نظيرتها بالجمارك، صباح اليوم (الخميس)، من إجهاض عملية للتهريب الدولي لشحنة بلغ مجموع وزنها 840 كيلوغراما من مخدر الشيرا، جرى حجزها على متن سيارة نفعية مرقمة بفرنسا.

وكانت عملية المراقبة الحدودية باستعمال كلاب الشرطة المدربة، التي أخضعت لها هذه السيارة أثناء استعداها للمغادرة على متن رحلة بحرية، قد مكنت من حجز كمية من مخدر الشيرا معبأة بإحكام داخل تجاويف معدة خصيصا داخل مقاعد هذه الناقلة وسقفها، فضلا عن توقيف سائقها الفرنسي من أصول جزائرية والبالغ من العمر 42 سنة.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد جميع الامتدادات المحلية والدولية لهذا النشاط الإجرامي العابر للحدود الوطنية.