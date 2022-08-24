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الصباح السياسي

برقية تهنئة من الملك إلى رئيس أوكرانيا

منذ دقيقة واحدة
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بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى رئيس أوكرانيا، فولوديمير زيلينسكي، وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلاده.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “بمناسبة العيد الوطني لأوكرانيا، يطيب لي أن أبعث إلى فخامتكم بأحر التهاني وأصدق المتمنيات لشعبكم الصديق بتحقيق ما يتطلع إليه من سلم ورخاء، في ظل الأمن والوحدة والاستقرار”.

وأضاف جلالة الملك ” وأغتنم هذه المناسبة لأشيد بعلاقات الصداقة والتعاون المتينة التي تربط بين بلدينا، والتي يحذونا حرص مشترك على تعزيزها والارتقاء بها لما فيه مصلحة الشعبين المغربي والأوكراني”.

منذ دقيقة واحدة
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