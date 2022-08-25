وطنية
ناقلو البضائع: الدعم الحكومي غير كاف
دعت النقابات الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع، المنضوية تحت لواء المركزيات النقابية الثلاث الحكومة، إلى التدخل من أجل التخفيف من معاناة مهنيي القطاع بتسقيف سعر المحروقات بعد انخفاض الأسعار في السوق الدولية، معتبرين ان الدعم المالي المقدم لهم غير كاف، ولا يغطي الزيادات المفروضة. وقال مصطفى القرقوري،أكمل القراءة »
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