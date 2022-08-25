الأولى
النصب بصفقات الحديد
قيمتها الملايير وشركات تستعمل فواتير مزورة للرفع من التكاليف للاستفادة من الدعم فضحت شكاية إلى إدارة الضرائب والنيابة العامة، معززة بفواتير مزورة، عمليات نصب على الدولة في ملايير الدعم المخصصة لمشاريع سكنية وإنشاء مقاولات صناعية، بتواطؤ بين منعش عقاري ومسير شركة للحديد باستعمال فواتير للرفع من تكاليف الإنتاج.أكمل القراءة »
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