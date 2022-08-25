fbpx
الأولى

النصب بصفقات الحديد

منذ دقيقتين
قيمتها الملايير وشركات تستعمل فواتير مزورة للرفع من التكاليف للاستفادة من الدعم فضحت شكاية إلى إدارة الضرائب والنيابة العامة، معززة بفواتير مزورة، عمليات نصب على الدولة في ملايير الدعم المخصصة لمشاريع سكنية وإنشاء مقاولات صناعية، بتواطؤ بين منعش عقاري ومسير شركة للحديد باستعمال فواتير للرفع من تكاليف الإنتاج.أكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ دقيقتين


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

مانع إعلانات!!!

أنتم تستخدمون ملحقات لمنع الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع.